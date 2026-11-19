Arrêt sur images du 19 novembre 2026 : Poutine, Xi Jinping et Trump à la même table
Trois dirigeants qui considèrent leurs pays comme des superpuissances mondiales se sont réunis autour d'une même table pour la première fois jeudi afin de discuter de la réduction des risques nucléaires et de la résolution des conflits — une initiative qu'ils ont saluée comme historique, même s'ils ne sont parvenus à aucun accord majeur.
Le président américain Donald Trump, le Chinois Xi Jinping et le Russe Vladimir Poutine ont échangé des sourires et des poignées de main amicales, clôturant leurs discussions dans une villa de la ville de Shenzhen, dans le sud de la Chine, en s'accordant notamment sur la réforme de l'ONU et en s'engageant à augmenter l'offre de carburant sur le marché.
Arrêt sur images du 19 novembre 2026 : Poutine, Xi Jinping et Trump à la même table
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