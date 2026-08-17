Arrêt sur images du 17 août 2026 : le Cameroun remporte la CAN féminine
Arrêt sur images du 17 août 2026 : le Cameroun a battu le Malawi 3 - 0 en finale de la Coupe d'Afrique des nations féminine dimanche au Maroc. Les Lionnes indomptables s'offrent ainsi leur premier titre continental après trois finales perdues, en 2004, 2014 et 2016, chaque fois face au Nigeria, dix fois champion d'Afrique.
Au stade Moulay El Hassan de Rabat, les Camerounaises se sont imposées grâce à un doublé de Marie Ngah Manga et à un but de Naomi Eto à la 30e minute.
Arrêt sur images du 17 août 2026 : le Cameroun remporte la CAN féminine
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