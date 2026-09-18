Arrêt sur images du 18 septembre 2026 : au Nigeria, la détresse des proches de mineurs
Vendredi, dans le centre du Nigeria, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants qui s'étaient rassemblés pour dénoncer la mort de 37 mineurs alors qu'ils étaient en garde à vue pour exploitation minière illégale.
Des dizaines de jeunes, parmi lesquels des mineurs et leurs proches, se sont rassemblés près des locaux de la protection civile à Minna, la capitale de l'État du Niger. La police a bouclé le périmètre et a tenté de disperser les manifestants en tirant des grenades lacrymogènes.
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Vendredi, dans le centre du Nigeria, la police a tiré des gaz lacrymogènes sur des manifestants qui s'étaient rassemblés pour dénoncer la mort de 37 mineurs alors qu'ils étaient en garde à vue pour exploitation minière illégale. Des dizaines de jeunes, parmi lesquels des mineurs et leurs proches, se sont rassemblés près des locaux de la protection civile à Minna, la capitale de l'État du Niger. La police a bouclé le périmètre et a tenté de disperser les manifestants en tirant des grenades lacrymogènes.
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