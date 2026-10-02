Arrêt sur images du 2 octobre 2026 : le crash d'hélicoptère de Wicknell Chivayo

La mort de l'homme d'affaires zimbabwéen Wicknell Chivayo, de son épouse et de trois autres personnes dans un accident d'hélicoptère a eu un retentissement considérable dans les milieux gouvernementaux et économiques du continent, alors que les enquêteurs ont commencé à déterminer les causes de l'accident. Herbert Chivayo, porte-parole de la famille, a déclaré que le processus d'identification des victimes était "douloureux" en raison de la violence et des dégâts causés par l'accident, survenu mercredi près de la capitale, Harare, et qui s'est soldé par un incendie.