Arrêt sur images du 28 octobre 2026 : les principaux exportateurs de gaz naturel réunis à Moscou

Les dirigeants du Forum des pays exportateurs de gaz (GECF) ont appelé mardi à davantage de coopération multilatérale lors du 8e sommet du GECF à Moscou. Organisé par le président russe Vladimir Poutine, la rencontre a réuni les dirigeants des principaux pays producteurs de gaz naturel, notamment le président iranien Massoud Pezeshkian et l'émir du Qatar, le cheikh Tamim ben Hamad Al Thani mais aussi plusieurs leaders africains. Selon le Kremlin, les membres du Forum contrôlent 70 % des réserves connues de gaz dans le monde.