Arrêt sur images du 12 novembre 2026 : des babouins envahissent une ville sud-africaine
Les babouins envahissent les toits de Simon's Town, en Afrique du Sud. Ils escaladent les immeubles, tentent de s'introduire par les fenêtres et les portes, et se heurtent parfois aux chiens des habitants.
Une soixantaine de babouins chacma, répartis en deux groupes appelés "troupes", ont intégré cette ville côtière située près du Cap à leur quotidien. Ils descendent des montagnes environnantes à la recherche de nourriture, avant de retourner dans les collines pour y passer la nuit.
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