Arrêt sur images du 20 octobre 2026 : Meta accusé d'ingérence dans l'élection brésilienne
Au Brésil, des manifestants se sont rassemblés mardi devant le siège de Meta à São Paulo pour exprimer leur colère au sujet des accusations de partialité et d'ingérence dans l'élection présidentielle brésilienne visant le géant américain de la tech.
Le tribunal électoral brésilien a exigé des plateformes du groupe Meta qu'elles accordent un traitement égal au président sortant Luiz Inácio Lula da Silva et au candidat de l’opposition Flávio Bolsonaro avant le second tour prévu le 25 octobre.
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