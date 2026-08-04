Arrêt sur images du 4 août 2026 : Ceuta face aux conséquences de la crise migratoire

Arrêt sur images du 4 août 2026 : alors que la majorité des dizaines de milliers de personnes ayant rejoint Ceuta la semaine dernière ont quitté l'enclave, les autorités marocaines et espagnoles s'interrogent sur les raisons de la crise. Le Maroc assure avoir prévenu l'Espagne des risques migratoires que faisait peser une récente décision de justice espagnole. Mais plusieurs experts suggèrent qu’un allègement des contrôles marocains dans la zone frontalière de Ceuta a favorisé la crise migratoire. Quelques milliers de personnes, notamment des mineurs isolés, sont toujours présents à Ceuta.