Le Maroc cherche à passer de l'importation d'équipements militaires à leur fabrication locale, en s'appuyant sur son expertise aéronautique, automobile et électronique.

Le Maroc entend développer une base industrielle nationale spécialisée dans la production d'équipements et de technologies de défense, afin de réduire sa dépendance aux importations d'armes et de bâtir des capacités locales dans ce domaine.

Rabat s'est fixé l'horizon 2035 pour atteindre une série d'objectifs, dont le principal est la création d'environ 50 000 emplois directs et indirects, ainsi que la couverture de 40 % des besoins des Forces armées royales et des services de sécurité grâce à la production locale.

Le cabinet royal marocain a annoncé mercredi que le roi Mohammed VI a donné ses instructions pour allouer 4 milliards de dirhams (environ 366 millions d'euros) issus du Fonds Hassan II pour le développement économique et social, afin de soutenir la mise en œuvre de la nouvelle feuille de route pour les industries de défense et de sécurité.

Outre la contribution de ce fonds, le plan prévoit l'élaboration d'un schéma de financement et de mobilisation des capitaux publics et privés, ainsi que la création d'institutions chargées de superviser le secteur, d'accompagner les investisseurs et de faciliter l'implantation de projets industriels.

Construire une base industrielle locale

La stratégie marocaine repose sur la mobilisation de l'expertise accumulée par le royaume dans les secteurs de l'automobile, de l'aéronautique et de l'électronique, et sur l'élargissement de son utilisation à la production d'équipements de défense et au développement de technologies militaires.

Le plan vise à mettre en place un système industriel intégré couvrant toutes les étapes de la production, de la conception et la fabrication à la maintenance, aux essais et au stockage.

Les domaines considérés comme prioritaires par les autorités marocaines comprennent les drones et systèmes autonomes, les systèmes terrestres et navals, l'électronique de défense, la cybersécurité et l'intelligence artificielle.

La stratégie met aussi l'accent sur des technologies à usage civil et militaire, afin de les exploiter pour développer d'autres industries, encourager l'innovation et attirer les investissements.

Le Maroc continue de s'appuyer sur des fournisseurs étrangers pour moderniser son arsenal militaire. Selon les données de l'Institut international de recherche sur la paix de Stockholm, le pays figure parmi les principaux importateurs d'armes majeures en Afrique.

50 000 emplois

La feuille de route fixe trois objectifs principaux à l'horizon 2035, la création d'environ 50 000 emplois directs et indirects, la couverture de près de 40 % des besoins des Forces armées royales et des services de sécurité, et la réalisation de plus de 65 % des revenus de l'industrie de défense grâce aux exportations.

Pour y parvenir, le plan prévoit la création d'une agence stratégique spécialisée chargée de mettre en œuvre la politique nationale des industries de défense et d'accompagner les investisseurs, ainsi qu'une société industrielle holding responsable de l'organisation du système de production, de la mobilisation des financements publics et privés, et de la contribution à l'émergence d'entreprises marocaines capables de développer leurs produits et de rivaliser avec les sociétés internationales.

Sur le plan des infrastructures, le plan prévoit la création de deux nouvelles zones industrielles dédiées aux industries de défense à Ben Guerir et Benslimane, qui viendront s'ajouter aux deux zones d'accélération industrielle de défense déjà existantes à Nouaceur et Sidi Yahia.

Les autorités comptent sur ces zones pour attirer les investissements locaux et étrangers et offrir des espaces industriels spécialisés permettant de développer la production de défense et de connecter les entreprises actives aux différentes étapes de la fabrication.

Des partenariats internationaux pour développer la production militaire

Le Maroc a commencé à nouer des partenariats avec des entreprises étrangères pour développer ses capacités de fabrication d'équipements militaires et tirer parti de leur expertise technique.

Parmi ces projets figure la coopération avec le groupe indien « Tata Advanced Systems » pour produire des véhicules blindés de type « WhAP 8×8 » dans la ville de Berrechid, avec l'objectif d'augmenter progressivement la part des composants fabriqués localement.

Une entreprise marocaine appelée « MMI » est également active dans la fabrication de tourelles militaires et de systèmes d'armes téléopérés, au sein de projets qui constituent une base initiale pour l'extension de l'industrie de défense locale.

Dans le même esprit, le groupe émirati de défense « Edge » a signé deux accords avec l'Administration de la défense nationale marocaine, lors du salon aéronautique de Marrakech en octobre 2026.

Le premier accord est un mémorandum d'entente visant à explorer les opportunités de fabrication d'armes légères et de moteurs d'avions au Maroc, par le biais de partenariats avec des entreprises locales. Le second porte sur la fourniture de munitions guidées des types « DESERT STING 16 » et « THUNDER P-31 » à la Force aérienne royale marocaine, le groupe émirati étant chargé de les intégrer à la flotte de drones de combat.

Formation des compétences et recherche scientifique

La feuille de route fait de la qualification des ressources humaines et du développement de la recherche scientifique l'un de ses éléments essentiels.

Le plan prévoit la création d'une académie spécialisée proposant des programmes de formation avancés en partenariat avec des entreprises industrielles, en mobilisant les expertises civiles et militaires marocaines, y compris celles des compétences résidant à l'étranger.

Le souverain marocain a également donné ses instructions pour lancer un programme d'orientation des jeunes talents dès les premières étapes de leur parcours et pour adapter la formation professionnelle aux besoins des industries de défense, notamment dans les disciplines d'ingénierie, d'électronique et du numérique.