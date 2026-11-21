Dans le détroit d'Ormuz, un nageur britannique défie la guerre pour défendre les océans

Des colonnes de fumée noire s’élèvent au-dessus du détroit d’Ormuz, tandis que des tankers en flammes dérivent à quelques kilomètres. Au cœur de ce décor de guerre, un homme en maillot de bain nage : le Britannique Lewis Pugh, 56 ans, s’est jeté à l’eau pour alerter sur le sort des océans. Munis de simples lunettes de natation et d’un bonnet de bain arborant le logo de l’ONU, l’ambassadeur des océans des Nations unies a nagé pendant trois jours dans ce couloir maritime stratégique, reliant la péninsule omanaise de Musandam à île d'Ormuz. Il a parcouru environ 15 kilomètres au total, avec de multiples interruptions. Vingt minutes à peine après le coup d’envoi de sa traversée, deux déflagrations ont rompu le calme trompeur du détroit d’Ormuz : un pétrolier venait de s’embraser à quatre kilomètres de là, forçant le nageur à interrompre sa tentative, avant qu’il ne replonge dès le lendemain face à un second navire en feu. Pour cet ambassadeur des océans auprès de l’ONU, le désastre écologique survivra longtemps aux combats, les rejets d’hydrocarbures des bâtiments touchés menaçant d’asphyxier durablement récifs coralliens, mangroves et écosystèmes côtiers. Sous les volutes sombres, la faune résiste pourtant : dauphins, tortues et balbuzards croisent toujours au large de la péninsule. Habitué des défis extrêmes en Arctique, en Antarctique et en mer Rouge, Lewis Pugh résume son cri d’alarme en trois urgences : « Nous devons arrêter la guerre. Nous devons ouvrir le détroit, et nous devons nettoyer ce gâchis. »