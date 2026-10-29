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Arrêt sur images du 29 octobre 2026 : un sommet Russie-Afrique pour renforcer la coopération

Le président russe Vladimir Poutine affiche sa volonté de renforcer la coopération entre Moscou et le continent africain à l'occasion du troisième sommet Russie-Afrique, qui se déroule les 28 et 29 octobre dans la capitale russe. Devant des dizaines de dirigeants africains mercredi, Vladimir Poutine a défendu l’émergence d’un « monde multipolaire » et appelé à renforcer la place de l’Afrique dans les institutions financières internationales. « L’époque où le destin de continents entiers était déterminé par un groupe restreint d’États touche irréversiblement à sa fin », a-t-il déclaré.

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