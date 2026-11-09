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Arrêt sur images du 9 novembre 2026 : première médaille d'or du Sénégal aux JOJ Dakar 2026

Le Sénégal a remporté samedi sa toute première médaille d'or à une compétition olympique dans son sport national, la lutte de plage. Elisabeth Diatta, 16 ans, a battu son adversaire japonaise Reisa Kojima aux Jeux Olympiques de la Jeunesse grâce à une projection spectaculaire lors de la finale de la catégorie féminine des 55 kg, devant son public. La lutte sur plage a fait son entrée aux Jeux Olympiques de la Jeunesse, qui se déroulent à Dakar, la capitale sénégalaise, ainsi que dans les villes voisines de Diamniadio et Saly.

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