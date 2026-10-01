Arrêt sur images du 1er octobre 2026 : panique à bord d'un vol Flydubai

Un avion de FlyDubai transportant des passagers israéliens qui se trouvaient auparavant à bord d'un autre appareil de la compagnie ayant effectué un atterrissage d'urgence en Arabie saoudite s'approche de l'aéroport international Ben Gourion, près de Tel-Aviv, en Israël, ce mercredi 30 septembre 2026. Un copilote a poignardé le commandant de bord dans ce qui semble être une tentative de faire s'écraser un avion de ligne alors que celui-ci transportait 174 personnes à destination d'Israël. Mais les passagers ont fait irruption dans le cockpit et se sont battus avec l'agresseur alors même que l'avion entamait une descente en piqué, ont déclaré des témoins et le gouvernement israélien.