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Arrêt sur images du 14 octobre 2026 : un Grand Prix de F1 au Rwanda

La Formule 1 fera son retour en Afrique avec un Grand Prix au Rwanda, qui débutera au début de la prochaine décennie, une fois qu'un nouveau circuit aura été construit au sud-est de la capitale, ont annoncé mardi la F1 et le président du pays. L'annonce d'un accord d'une durée de dix ans visant à organiser un Grand Prix d'Afrique au Rwanda fait suite à une campagne menée par le président Paul Kagame pour faire revenir la Formule 1 sur le continent pour la première fois depuis 1993.

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