Arrêt sur images du 2 novembre 2026 : début des JO de la Jeunesse au Sénégal
Les Jeux Olympiques de la Jeunesse ont débuté samedi au Sénégal, marquant ainsi la première manifestation olympique organisée en Afrique, alors que le continent cherche à jouer un rôle plus important dans les compétitions sportives internationales.
Des dizaines de milliers de spectateurs ont acclamé la cérémonie d'ouverture au stade olympique de Diamniadio, près de la capitale, Dakar. Des centaines de percussionnistes et de danseurs ont mis à l'honneur la culture sénégalaise et africaine, conformément à la devise des Jeux : "L'Afrique accueille, Dakar célèbre".
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