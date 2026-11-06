Arrêt sur images du 6 novembre 2026 : aux USA, Trump brandit déjà l'arme du véto
Le président Donald Trump a signé jeudi un décret qui, selon lui, permettra de classer le Bureau ovale et la salle du Conseil des ministres au rang de monument national. Il s'agit de sa première mesure officielle depuis que son parti a été balayé lors des élections de mi-mandat de mardi.
Une casquette de baseball rouge portant l'inscription "VETO" sur le devant était posée sur le bureau Resolute au moment où Trump signait le document, un clin d'œil peu subtil au changement de rapport de forces au sein du Congrès.
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