Près de 700 000 personnes ont été contraintes de fuir leur domicile en raison des affrontements qui opposent depuis près d’un mois des groupes armés dans le sud de l’Éthiopie, a annoncé jeudi l’organisation humanitaire britannique Islamic Relief.

Les violences, qui impliquent les communautés oromo et somalienne, ont éclaté à la fin du mois d’octobre à la suite d’un différend portant sur le contrôle de Moyale, une ville située à la frontière entre les deux régions.

En Éthiopie, les limites administratives établies par la Constitution de 1995 constituent régulièrement une source de tensions et de conflits. Le pays, deuxième plus peuplé d’Afrique avec environ 130 millions d’habitants, connaît depuis plusieurs années des violences liées notamment aux revendications territoriales et aux rivalités entre communautés.

Ces dernières semaines, des affrontements impliquant des armes lourdes ont été signalés à Moyale, notamment lundi dernier. Selon Islamic Relief, les violences se sont désormais étendues à des zones situées jusqu’à 300 kilomètres de la ville, touchant plusieurs territoires où vivent les communautés concernées.

L’organisation estime que 329 000 personnes ont été déplacées dans la zone de Dawa, située dans la région Somali, tandis que 359 798 autres ont dû quitter leur domicile dans le sud de l’Oromia.

La situation humanitaire continue de se dégrader. De nombreuses habitations ont été détruites, les services de santé sont perturbés et plus de 50 000 personnes ont trouvé refuge au Kenya voisin.

« Nous sommes face à un conflit instable opposant deux groupes ethniques qui se disputent les terres et les ressources dans les zones frontalières de l’Éthiopie », a expliqué Kedir Musema Hameza, responsable du programme d’Islamic Relief dans le pays.

Il a également souligné l’ampleur de la crise, marquée par le déplacement massif de près de 700 000 personnes qui cherchent à échapper aux violences. L’organisation affirme mobiliser ses équipes pour répondre aux besoins humanitaires des populations touchées.

De son côté, l’observatoire des conflits ACLED fait état de plusieurs morts depuis le début des affrontements, sans toutefois disposer d’un bilan précis. Le gouvernement du Premier ministre Abiy Ahmed, originaire de la région de l’Oromia, n’a pour sa part fait aucune déclaration sur ces violences.

Ces nouveaux affrontements viennent s’ajouter aux nombreux conflits qui secouent déjà le pays. Il y a quelques semaines, des combats ont notamment repris dans la région du Tigré, au nord de l’Éthiopie, opposant des groupes rebelles aux forces gouvernementales.

Par ailleurs, les régions d’Amhara et d’Oromia, parmi les plus peuplées du pays, restent confrontées à des insurrections de longue date. Ces violences ont déjà provoqué le déplacement de plusieurs centaines de milliers de personnes.