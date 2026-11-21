Trois policiers ont été condamnés vendredi à des peines de prison pour avoir violemment agressé le producteur de musique noir Michel Zecler en novembre 2020 à Paris. Dans une décision rare en matière de violences policières, le tribunal a également reconnu le caractère raciste de cette agression, en retenant cette circonstance comme facteur aggravant.

Âgé aujourd’hui de 47 ans, Michel Zecler était devenu, à la suite de cette affaire, l’une des figures emblématiques du débat sur les violences policières et les discriminations en France. Les images de son passage à tabac, enregistrées par les caméras de surveillance de son studio, avaient suscité une vive indignation dans le pays.

Les faits remontent au 21 novembre 2020, en pleine pandémie de Covid-19. Les policiers avaient interpellé le producteur devant son studio parisien, lui reprochant de ne pas porter le masque obligatoire. L’enquête a ensuite établi que les agents l’avaient poussé à l’intérieur de ses locaux avant de le rouer de coups.

Le tribunal a condamné Aurélien Lapersonne, âgé de 29 ans, à cinq ans d’emprisonnement, dont trois avec sursis. Philippe Tondeux, 50 ans, a écopé de la même peine, avec trois ans et demi de sursis. Quant à Pierre Plantier, 37 ans, il a été condamné à cinq ans de prison, dont quatre avec sursis. Il devra effectuer sa peine ferme sous bracelet électronique.

Les deux autres policiers doivent être incarcérés ultérieurement.

À la sortie de l’audience, Michel Zecler a été chaleureusement applaudi par les personnes présentes. Son avocat, Serge Money, a salué une décision qui, selon lui, permet à son client de retrouver sa dignité et d'entamer un processus de reconstruction.

« Justice a été rendue. Elle a rendu sa dignité à un homme et lui a permis de commencer à se reconstruire », a-t-il déclaré.

Poursuivis pour violences et falsification de procès-verbal, les trois policiers avaient présenté leurs excuses à la victime au cours de l’audience. Pierre Plantier avait notamment fondu en larmes. Philippe Tondeux a, pour sa part, exprimé ses regrets concernant l’image qu’il avait donnée de la police.

L’agression avait laissé Michel Zecler avec un traumatisme crânien, des blessures à la lèvre et au cuir chevelu, ainsi qu’une rupture complète du tendon du biceps.

Après les faits, les policiers avaient affirmé que le producteur les avait agressés et avait tenté de s’emparer de l’arme de l’un d’entre eux. Des déclarations rapidement contredites par les images de vidéosurveillance. Michel Zecler avait également affirmé avoir été la cible de plusieurs insultes racistes pendant son passage à tabac.

Le caractère raciste de l'agression reconnu par le tribunal

Si les peines prononcées sont inférieures aux réquisitions du parquet, qui avait demandé entre quatre et six ans d’emprisonnement, la décision se distingue surtout par la reconnaissance du caractère raciste des violences.

Le tribunal a retenu cette circonstance aggravante, estimant notamment que les déclarations de la victime avaient été constantes tout au long de la procédure.

Michel Zecler avait indiqué avoir signalé les insultes racistes à un policier noir chargé de le menotter après les violences. Il avait ensuite renouvelé ses déclarations au commissariat, lors de son transfert à l’hôpital et auprès de ses proches.

Les juges ont également relevé que la falsification du procès-verbal par les policiers avait fragilisé leur crédibilité lorsqu’ils niaient avoir tenu de tels propos.

Cette décision intervient dans un contexte où les condamnations de policiers pour des faits de violences dans l’exercice de leurs fonctions restent relativement rares en France.

En 2024, trois policiers avaient déjà été condamnés à des peines de prison avec sursis pour les blessures irréversibles infligées à Théo Luhaka, un jeune homme noir, lors d’un contrôle d’identité en 2017.

La question des contrôles discriminatoires demeure également au cœur des préoccupations. Selon un rapport publié l’année dernière par le Défenseur des droits, les jeunes hommes perçus comme noirs, arabes ou originaires d’Afrique du Nord ont quatre fois plus de risques d’être contrôlés par la police que le reste de la population.

Ils seraient également douze fois plus susceptibles de faire l’objet de pratiques de contrôle plus intrusives, notamment des palpations et des fouilles corporelles. Ces conclusions reposent sur une enquête menée auprès de plus de 5 000 personnes.

L’affaire Michel Zecler relance ainsi le débat sur les violences policières, le racisme et les pratiques discriminatoires lors des contrôles d’identité en France.