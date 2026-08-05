Arrêt sur images du 5 août 2026 : quelle suite pour les migrants à Ceuta ?

Arrêt sur images du 5 août 2026 : Quelques migrants rescapés se trouvent toujours dans l'enclave espagnole Ceuta après leur tentative de franchir la frontière entre le Maroc et le territoire espagnol le weekend dernier. Beaucoup dénoncent leurs conditions de vie déplorables dans l'enclave. Pendant ce temps, des feux de forêt importants dévorent toujours plus de terrain aux Etats-Unis, dont notamment plusieurs feux en Californie, attisés par des températures élevées.