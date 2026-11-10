Arrêt sur images du 10 novembre 2026 : le calvaire des réfugiés éthiopiens au Kenya

Des civils éthiopiens continuent de fuir vers le Kenya pour échapper aux violences liées à un conflit régional. Selon l'agence des Nations unies pour les réfugiés, qui s'appuie sur les autorités locales, jusqu'à 50 000 personnes auraient traversé la frontière pour se réfugier au Kenya. Ces violences ont également suscité des inquiétudes en matière de sécurité au Kenya. La police kenyane a indiqué la semaine dernière qu'une femme avait été blessée au cou par une balle à Moyale.