Arrêt sur images du 5 octobre 2026 : l'armée éthiopienne reprend Mekelle

Des combattants fidèles au gouvernement sont entrés dans Mekelle, la capitale de la région du Tigré, au nord de l’Éthiopie, a déclaré dimanche un témoin, après que le Front populaire de libération du Tigré (TPLF), groupe rebelle, eut annoncé son retrait à la suite de la reprise des combats. Le mois dernier, le TPLF s'était emparé de l'aéroport de Mekelle et de la ville, l'une des plus grandes d'Éthiopie. Dans un communiqué publié samedi, il a déclaré que ses forces s'étaient retirées.