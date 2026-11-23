Arrêt sur images du 23 novembre 2026 : 24 morts dans un chavirement au Nigéria

Un bateau transportant des personnes se rendant à des funérailles a chaviré dans le sud du Nigeria, faisant au moins 24 morts, ont indiqué samedi les services d'urgence. Le bateau, qui transportait des passagers d'une localité à une autre pour une cérémonie funéraire, a coulé vendredi dans l'État de Bayelsa, dans la région Sud-Sud du pays, a déclaré dans un communiqué Manzo Ezeki, porte-parole de l'Agence nationale nigériane de gestion des urgences.