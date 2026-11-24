Indonésie : 26 morts dans l'incendie d'une usine, la recherche de 8 ouvriers continue

Huit ouvriers restent portés disparus, tandis que les opérations de recherche se poursuivent dans les ruines de l’établissement. Selon les secouristes, la majorité des corps ont été découverts au deuxième étage, où de nombreux salariés ont trouvé la mort en essayant d’atteindre une sortie de secours. Plus de 600 membres des services d’urgence restent déployés sur les 2 000 mètres carrés ravagés par les flammes, malgré des structures instables qui entravent les fouilles, tandis que la police procède à des prélèvements d’ADN auprès des familles afin de permettre l’identification des victimes. Si l’origine exacte du sinistre demeure à confirmer, les premières constatations évoquent une défaillance électrique sur un appareil de climatisation. L’entreprise, qui fabrique les bonbons et snacks à base de lait de la marque Milkita, très populaire en Indonésie et exportée dans plus de 40 pays, a présenté ses excuses et s’est engagée à soutenir les familles des victimes.