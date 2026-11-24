Cuivre, cobalt, coltan, lithium et autres : la République démocratique du Congo est riche en ressources minières. Mais leur exploitation ne profite pas assez au pays.

Pour tenter de briser cette « malédiction » de la richesse, Félix Tshisekedi mise sur la transformation locale des minerais.

Le président congolais a évoqué cet aspect alors qu'il s'exprimait lundi au lancement du 12ᵉ Forum économique Makutano, organisé en marge de Makutano Mining 2026.

« Depuis bien trop longtemps, l’abondance de nos ressources naturelles contraste cruellement avec les maigres bénéfices que notre peuple en tire. Nous avons exporté des minerais tout en important une grande partie des produits qui en sont issus », a-t-il déclaré.

Mais ça, c'était avant. Les autorités congolaises veulent tirer davantage profit des ressources naturelles dont le pays regorge, en allant au-delà de leur simple production.

« Notre pays ne doit plus se contenter d’être un simple grand producteur de minerais. Il doit devenir une économie capable de mieux maîtriser leur transformation et la création de valeur. », a déclaré Félix Tshisekedi, président de la République démocratique du Congo.

Mais des écueils subsistent. La liste non exhaustive comprend l'énergie, la corruption et les infrastructures.