Pour son deuxième match au Mondial des moins de 17 ans à Doha, au Qatar, la cote d'Ivoire a courbé l'échine face aux italiens. Ses changes de qualification pour le prochain tour reste intacts, mais non sans conditions.

Après la défaite face à l'Italie, les ivoiriens doivent impérative battre la Jamaïque lors de leur dernier match de groupe afin de composter leur billet pour le prochain tour.

Le cap est fixé, reste désormais à tirer les enseignements de la défaite face à l'Italie afin de rectifier le tir.

'' Même les plus grandes équipes perdent, mais nous n’allons pas nous attarder sur cette mauvaise performance. Nous allons retenir les points positifs, corriger nos erreurs et nous préparer pour le prochain match. '', souligne un joueur ivoirien.

L’entraîneur Bassiriki Diabate a reconnu la difficulté du tournoi, affirmant que l’équipe avait « tout donné » lors d’une phase initiale difficile.

Le sort de la Côte d’Ivoire repose désormais sur le match contre la Jamaïque, où une victoire renforcerait ses chances de qualification.