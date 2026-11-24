Le Maroc a réussi à remonter un retard de deux buts pour arracher un match nul crucial en fin de rencontre face à la Chine, gardant ainsi intacts ses espoirs de qualification pour le tour suivant avant son affrontement décisif contre l’Espagne, leader du groupe H.

Le sélectionneur Ahmed Kantari a salué la résilience de ses joueurs : « Je tiens à féliciter les joueurs pour leur caractère, car ils sont restés concentrés jusqu’à la fin. Ce n’est jamais facile d’encaisser un but si tôt dans la partie, mais nous sommes restés concentrés jusqu’à la dernière minute, et nous méritions ce match nul. »

Un joueur marocain a également remercié les supporters pour leur soutien, déclarant : « Beaucoup de gens aiment le football, et ils nous ont aidés à donner le meilleur de nous-mêmes. Nous les remercions. »

Le Maroc doit désormais obtenir au moins un match nul contre l’Espagne pour assurer sa place en huitièmes de finale.