Tanzanie : six hôtels ravagés par un incendie à Zanzibar

Un incendie déclenché en milieu d’après-midi au Makofi Hotel, sur la plage de Nungwi Beach, à l’extrémité nord de Zanzibar, a ravagé six hôtels, quatre restaurants et environ 40 boutiques avant d’être maîtrisé en trois heures par les pompiers de trois casernes. Portées par de forts vents et favorisées par les toits de chaume, les flammes ont recouvert le littoral d’une épaisse fumée noire et provoqué la fuite de touristes et de riverains le long du rivage, comme en témoignent des vidéos amateurs diffusées après le sinistre. Selon les autorités, plusieurs membres du personnel hôtelier ont été blessés, mais l’ensemble des 183 touristes a pu être évacué sain et sauf et relogé gratuitement dans plus de 20 établissements à Mchangani et Matemwe. Cette destruction constitue un coup dur pour les entreprises et les travailleurs de cet archipel semi-autonome de Tanzanie, très dépendant de l’activité touristique, qui perd d’un coup les hôtels Makofi, Z Hotel, Nungwi Garden, BR, Pasha et Sand Beach. Lundi, les enquêteurs s’attachaient encore à déterminer si le feu avait pris dans un four à pain, conformément aux premières indications, tandis que la ministre du Tourisme et des Antiquités, Nasra Nassor Omar, invitait à attendre les résultats de l’enquête officielle tout en annonçant une mission d’évaluation rapide pour guider l’action du gouvernement.