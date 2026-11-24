Melania Trump accueille le sapin de Noël de la Maison-Blanche

Melania Trump a fait le tour de l'attelage pour admirer le sapin avant de saluer la famille Chapman, propriétaire de Silent Night Evergreens, une exploitation du Wisconsin qui a fourni l’arbre de Noël officiel de la Maison Blanche cette année. Après avoir posé pour quelques photos et échangé avec le cocher, la Première dame américaine a confié aux journalistes sa gratitude pour sa famille et sa santé, avant de souhaiter à tous un joyeux Noël. Le conifère sera installé et décoré dans le Salon bleu (Blue Room), l’une des principales salles de réception de la résidence présidentielle. Son arrivée marque traditionnellement le coup d’envoi des préparatifs des fêtes de fin d’année à la Maison Blanche. Cette cérémonie annuelle est également l’occasion de mettre à l’honneur le savoir-faire des producteurs américains de sapins de Noël.