Équateur : des pluies torrentielles provoquent des évacuations aux Galápagos

À Puerto Ayora, sur l’île de Santa Cruz, dans l’archipel équatorien des Galápagos, l’eau a envahi les rues, les maisons et les commerces. Des habitants sont évacués en bateau tandis que d’autres, de l’eau jusqu’à la taille, tentent de sauver leurs biens. Le quartier de La Cascada subit sa troisième inondation depuis fin octobre. Dans l’archipel, plus de 7 400 personnes ont été touchées et 1 040 logements endommagés. Les intempéries ont également détruit des tronçons de la route reliant Puerto Ayora à Bellavista et provoqué des coupures d’électricité. Militaires et bénévoles distribuent des repas et viennent en aide aux sinistrés. Le 23 novembre, 183 personnes étaient encore hébergées dans trois abris d’urgence sur Santa Cruz. Si El Niño favorise les fortes précipitations dans cette région du Pacifique, les scientifiques rappellent qu’un épisode météorologique isolé ne saurait être attribué à ce seul phénomène.