Les États-Unis co-organiseront une nouvelle Coupe du monde de football en 2031, et le Royaume-Uni prendra le relais quatre ans plus tard.

La FIFA a confirmé lundi que les États-Unis co-organiseraient la Coupe du monde féminine de 2031 dans le cadre d’un projet régional avec le Mexique, le Costa Rica et la Jamaïque. Une candidature britannique menée par l’Angleterre a également été validée pour l’édition de 2035.

Les candidats retenus et le président de la FIFA, Gianni Infantino, ont promis de réinvestir l’intégralité des bénéfices dans le football féminin. L’édition 2031 sera élargie pour accueillir 48 équipes pour la première fois, à l’instar de la Coupe du monde masculine.

"Ce sera le plus grand événement sportif féminin de l’histoire", a déclaré la présidente de la Fédération américaine de football, Cindy Parlow Cone, aux membres de la FIFA lors d’une présentation préalable au vote au siège de l’instance dirigeante à Zurich. "Ce qui signifie que nous devons être à la hauteur."

La Coupe du monde féminine de 2027 au Brésil comptera 32 équipes.

Aucune candidature concurrente n’a été déposée pour ces deux tournois, garantissant ainsi que les États-Unis et l’Angleterre — deux des poids lourds du football féminin — seront les fers de lance de l’organisation des premiers tournois élargis.

Le projet de 2031, mené par les États-Unis, propose à la FIFA une sélection de stades dans 20 villes : 14 aux États-Unis, quatre au Mexique, ainsi que San José au Costa Rica et Kingston en Jamaïque.

La candidature du Royaume-Uni regroupe l’Angleterre, l’Irlande du Nord, l’Écosse et le Pays de Galles et propose un choix parmi 19 sites, dont le stade de Wembley à Londres.

Ces deux candidatures étaient les seules en lice depuis 20 mois et ont été approuvées lundi par acclamation lors d’une réunion en ligne des 211 fédérations membres de la FIFA.

Les États-Unis avaient déjà accueilli seuls la Coupe du monde féminine en 1999 et 2003. Ils ont remporté le tournoi à quatre reprises, notamment lors de la première édition en 1991 en Chine — qui comptait alors 12 équipes — et à domicile en 1999.

L’Angleterre n’a jamais accueilli de Coupe du monde féminine. La seule fois où elle a accueilli la Coupe du monde masculine, en 1966, elle a remporté son unique titre.

L’Irlande du Nord a l’occasion de jouer un rôle d’hôte dans un grand tournoi

L’Irlande du Nord prévoit d’accueillir des matchs à Windsor Park, à Belfast, dans un stade rénové d’une capacité de 23 000 places. Ce stade est suffisamment grand pour une Coupe du monde féminine, mais pas pour le Championnat d’Europe masculin.

L’Euro 2028 sera organisé conjointement par l’Angleterre, l’Écosse, le Pays de Galles et l’Irlande, qui dispose à Dublin d’un stade national de football et de rugby de 50 000 places.

Deux attributions doubles de la Coupe du monde sans candidature concurrente

Pour la deuxième fois en moins de deux ans, la FIFA confirme l’attribution d’une double organisation de la Coupe du monde sans candidature concurrente.

En décembre 2024, les fédérations membres de la FIFA ont entériné la candidature sans précédent, regroupant six pays et trois continents, pour la Coupe du monde masculine de 2030, présentée par l’Espagne, le Portugal, le Maroc, l’Argentine, le Paraguay et l’Uruguay.

Cela a ouvert la voie à la FIFA pour attribuer également la Coupe du monde 2034 à l’Arabie saoudite, dans le cadre d’une procédure accélérée qui semblait conçue pour exclure les autres candidats.