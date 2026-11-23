Belgique : des milliers de travailleurs défilent pour leur pouvoir d'achat

Des manifestants ont défilé contre la vie chère et un projet de quelque dix milliards d’euros d’économies budgétaires en Belgique, réclamant davantage de justice sociale avant que le rassemblement ne soit marqué par des heurts avec les forces de l’ordre. Arborant des banderoles telles que « Les riches gagnent plus, les travailleurs paient plus » ou « Le loyer grignote nos salaires », les participants ont dénoncé des coupes susceptibles de pénaliser les ménages les plus modestes, déjà éprouvés par l’inflation et le coût de l’énergie, et exigé un renforcement de la sécurité sociale, de l’aide aux familles et du soutien à l’emploi. Cette mobilisation s’est déroulée alors que le Premier ministre Bart De Wever s’entretenait avec le roi Philippe au sujet des négociations difficiles sur le budget 2027, pour lesquelles il a fixé à ses partenaires de coalition une échéance à la fin de l’année sous peine de chute du gouvernement. En fin de parcours, des tensions ont éclaté entre certains protestataires et la police, qui a fait usage de gaz lacrymogènes et de canons à eau et procédé à des interpellations dans une atmosphère enfumée où une voiture a été incendiée.