Le Sénégal a signé une large victoire face à Cuba (9-0), lundi, lors de la deuxième journée de la Coupe du monde U17 au Qatar. Avec quatre points, les Lionceaux prennent la tête du groupe F à égalité avec la Croatie.

Après leur match nul face à la Croatie (1-1) lors de leur entrée en lice, les Sénégalais ont cette fois fait parler leur efficacité offensive. Une performance qui récompense également le travail effectué à l'entraînement, comme l'explique l'un des joueurs sénégalais.

"Techniquement, c'était bien, mais c'était quelque chose que nous avions travaillé à l'entraînement et que nous avons reproduit. Il n'y a pas eu de surprise."

Un autre joueur est également revenu sur les efforts consentis par l'équipe pour parvenir à ce résultat.

"Mais nous y sommes parvenus, malgré les difficultés. Nous avons simplement fait de notre mieux."

L'entraîneur sénégalais, Lamine Sané, a salué l'application de ses joueurs et leur efficacité devant le but. Il estime que cette large victoire est le fruit d'un travail d'analyse approfondi de l'adversaire.

"Nous avons très bien étudié cette équipe ; nous passons des heures en coulisses à analyser ses forces et ses faiblesses. Aujourd'hui, les joueurs ont bien compris les espaces à exploiter, ils se sont montrés efficaces devant le but. J'espère donc qu'ils resteront à ce niveau tout au long du tournoi."

Le technicien sénégalais ne cache pas sa satisfaction face au résultat : "C'est un score élevé, mais cela ne me surprend pas compte tenu de la qualité des joueurs."

Avec quatre points au compteur, le Sénégal partage désormais la tête du groupe F avec la Croatie. Les Lionceaux devront confirmer lors de leur dernière rencontre de poule pour poursuivre leur parcours dans la compétition.