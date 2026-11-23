Menés dès la 13e minute, les jeunes Aigles ont renversé la Belgique, championne d'Europe en titre, en s'imposant 2-1 à Doha. Une victoire importante dans la course à la qualification pour les huitièmes de finale de la Coupe du monde U17.

Le Mali a signé une belle performance face à la Belgique lors de la Coupe du monde U17 de la FIFA. Opposés aux champions d'Europe à l'Aspire Zone, les jeunes Aigles se sont imposés 2-1 après avoir été rapidement menés au score.

La Belgique a ouvert la marque dès la 13e minute, mais les Maliens n'ont pas tardé à réagir. Djiguo Koïta a remis les deux équipes à égalité cinq minutes plus tard, relançant ainsi les espoirs de sa sélection. En seconde période, Yaya Niang a inscrit le but de la victoire, permettant au Mali de prendre les trois points.

À l'issue de la rencontre, Djigui Koïta a reconnu la difficulté de l'opposition face à une équipe belge particulièrement solide.

"Le match a été difficile car nous affrontions les champions d'Europe. Mais nous sommes revenus dans le match et nous avons gagné. Nous avons écouté les consignes des entraîneurs et joué collectivement. Et ça a payé", a déclaré l'attaquant malien de 16 ans.

De son côté, le sélectionneur Soumaïla Coulibaly a souligné le travail de préparation effectué en amont de cette confrontation. Son équipe avait notamment étudié les forces de la Belgique, en particulier son jeu aérien et ses offensives sur les ailes.

Cette victoire permet aux jeunes Aigles de conforter leurs ambitions dans la compétition. Le Mali affrontera le Vietnam lors de son prochain rendez-vous, toujours à Doha, au Qatar.