Les grandes villes d’Afrique du Sud renforcent leurs restrictions d’eau alors que l’impact climatique d’un El Niño qui s’intensifie, entraîne des conditions plus chaudes et plus sèches. Cette situation augmente le risque de sécheresse et exerce une pression supplémentaire sur des ressources en eau déjà mises à rude épreuve.

Face à ces inquiétudes croissantes, les autorités ont décidé samedi de mettre en place des restrictions d’eau de niveau 2 dans toute la province du Gauteng, y compris à Johannesburg, la plus grande ville du pays, ainsi que dans la municipalité métropolitaine de Tshwane, qui abrite la capitale administrative, Pretoria.

« En ce qui concerne les défis auxquels nous sommes confrontés en matière d’infrastructures ainsi que face à un El Niño particulièrement intense, je pense que c’est tout à fait le comportement typique d’El Niño, notamment la façon dont il provoque la remontée d’eaux chaudes, etc. Cela crée des conditions météorologiques différentes, et nous constatons donc des conditions plus sèches et plus chaudes. », a déclaré Ferrial Adam, directrice exécutive de WaterCAN (Community Action Network).

Dans le cadre du dispositif sud-africain de restrictions d’eau, les mesures deviennent progressivement plus strictes à mesure que les niveaux augmentent. Les restrictions de niveau 1 visent principalement à limiter l’utilisation non essentielle de l’eau à l’extérieur, tandis que le niveau 2 interdit aux habitants d’utiliser l’eau du robinet pour arroser leurs jardins ou les espaces verts publics, et impose des tarifs plus élevés aux ménages qui dépassent leurs limites de consommation d’eau.

À plus long terme, on craint que ce phénomène climatique ne vienne également affecter la production agricole et les prix des denrées alimentaires à partir de mars prochain, menaçant potentiellement la sécurité alimentaire dans toute l’Afrique australe.