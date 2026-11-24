L'ancien président malgache Andry Rajoelina et son ancien Premier ministre Christian Ntsay sont dans le viseur de la justice de leur pays.

Le parquet anticorruption a demandé des mandats d'arrêt contre les deux hommes pour financement présumé du terrorisme. Le dossier est lié à l'affaire dite des « Boeing 777 » : cinq appareils, immatriculés provisoirement sur la Grande Île, qui avaient finalement pris la direction de l'Iran.

Une affaire mise en lumière, pourtant, en juillet 2025 par le régime d'Andry Rajoelina qui avait tenté de montrer patte blanche. Mais depuis, il est a été chassé du pouvoir et dois rendre des comptes.

Il fait partie désormais des personnes mises en cause dans le procès sur le financement du terrorisme en lien avec cette affaire, ainsi que son ancien Premier ministre. Ilfait suite à une plainte déposée par l'Aviation civile en octobre. La compagnie ayant récupéré les avions envoyés en Iran étant liée à un réseau terroriste.

L'ancien chef de l'état est en exil, reste à savoir si Madagascar obtiendra son extradition.