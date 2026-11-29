Le Qatar accueille actuellement la deuxième édition de la Coupe du monde U-17 de la FIFA organisée sur son sol. Avec 48 équipes et 104 rencontres au programme, la compétition repose sur un dispositif concentré autour de l'Aspire Zone, à Doha. Une organisation que le pays entend reconduire pendant cinq éditions consécutives, jusqu'en 2029.

Accueillir une compétition internationale de cette ampleur nécessite des infrastructures adaptées et une organisation logistique importante. Au Qatar, la Coupe du monde U-17 de la FIFA, qui se déroule du 19 novembre au 13 décembre 2026, mobilise notamment le complexe sportif de l'Aspire Zone, situé à Al Rayyan, près de Doha.

Le site accueille l'essentiel des rencontres de la compétition. Selon Jasim Al-Jasim, PDG du comité d'organisation local, près de 10 000 personnes s'y rendent en moyenne chaque jour. Le complexe dispose de dix terrains : huit sont utilisés pour les matchs et deux sont réservés aux arbitres.

"Tout ce qui concerne ce tournoi en particulier se déroule ici, sur un même site", explique à Africanews, le responsable, qui souligne le caractère particulier de cette configuration.

Huit matchs par jour à l'Aspire Zone

La concentration des infrastructures permet d'organiser jusqu'à huit rencontres quotidiennes pendant la phase de groupes et les seizièmes de finale. Les spectateurs peuvent ainsi passer d'un match à l'autre à pied, sans avoir à parcourir de longues distances.

Cette organisation reprend le modèle de la Coupe du monde 2022, également disputée au Qatar. Le pays mise toutefois sur une configuration encore plus compacte pour cette compétition de jeunes.

Pour Jasim Al-Jasim, cette proximité entre les terrains constitue l'un des principaux atouts du dispositif. Elle permet notamment aux supporters de profiter de plusieurs rencontres au cours d'une même journée.

Au total, 48 sélections nationales prennent part à cette édition, qui compte 104 matchs. Les rencontres se disputent à l'Aspire Zone jusqu'aux demi-finales et au match pour la troisième place. La finale est prévue le 13 décembre au stade Ahmad Bin Ali.

Cinq éditions consécutives confiées au Qatar

Cette édition 2026 constitue la deuxième des cinq Coupes du monde U-17 que le Qatar doit accueillir consécutivement, de 2025 à 2029.

La première, organisée en 2025, a marqué une évolution importante du tournoi avec le passage à 48 équipes et l'adoption d'un format annuel. Une nouvelle formule dont les organisateurs disent déjà constater les bénéfices.

En accueillant ces cinq éditions successives, le Qatar entend s'appuyer sur son expérience dans l'organisation de grandes compétitions internationales et sur les infrastructures développées ces dernières années.