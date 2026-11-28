Initialement prévues le 6 décembre prochain, les élections présidentielle et législatives en Guinée-Bissau sont finalement reportées à novembre 2028. Une décision de la junte au pouvoir qui suscite incompréhension et inquiétude parmi les habitants, alors que le pays reste sous administration militaire depuis le coup d'État de novembre 2025.

Le calendrier électoral s'éloigne encore en Guinée-Bissau. La junte au pouvoir a annoncé jeudi 26 novembre le report de deux ans des élections présidentielle et législatives, initialement prévues le 6 décembre prochain. Le scrutin, qui devait marquer le retour à l'ordre constitutionnel après la prise de pouvoir de l'armée, est désormais fixé au 26 novembre 2028.

À Bissau, cette annonce suscite des interrogations, notamment chez les commerçants confrontés à une activité économique au ralenti. "Nous sommes commerçants, mais le marché ne fonctionne pas. Nous sommes presque en décembre et tout est à l'arrêt", témoigne Muahmede Nhabali, un habitant de la capitale.

"Nous ne savons pas pour quelle raison elles ont été reportées "

Le report du scrutin intervient alors que la population s'attendait à se rendre aux urnes dans quelques jours. "Nous pensions que, comme l'avait annoncé le haut commandement militaire, les élections auraient lieu le 6 décembre. Mais nous ne savons pas pour quelle raison elles ont été reportées", poursuit Muahmede Nhabali.

Pour justifier cette décision, le chef de la transition, le général Horta N'Tam, invoque une "insuffisance des conditions techniques, matérielles et financières" nécessaires à l'organisation du scrutin.

Dans une allocution télévisée jeudi soir, il a également annoncé plusieurs réformes, notamment un recensement électoral à l'échelle nationale, une révision du découpage des circonscriptions électorales, qui passeront de 29 à 12, ainsi qu'une réduction du nombre de députés, de 102 à 65. Selon lui, ces changements nécessitent davantage de temps et de ressources que prévu initialement.

Un retour au pouvoir civil repoussé à 2028

Pour les habitants, cette nouvelle échéance est particulièrement lointaine. "Mon appel au haut commandement militaire est de tout faire pour que les élections n'aient pas lieu le 28 novembre 2028. C'est beaucoup trop loin", insiste Muahmede Nhabali.

Le coup d'État du 26 novembre 2025 avait renversé le président sortant Umaro Sissoco Embalo, à la veille de l'annonce des résultats provisoires des élections présidentielle et législatives organisées trois jours plus tôt. Le processus électoral avait alors été suspendu.

Avec ce nouveau calendrier, la Guinée-Bissau devrait rester sous administration militaire pendant trois ans avant l'organisation de nouvelles élections. Un report qui prolonge l'incertitude politique dans ce pays d'Afrique de l'Ouest, marqué par plusieurs coups d'État et tentatives de putsch depuis son indépendance en 1974.