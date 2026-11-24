Arrêt sur images du 24 novembre 2026 : des soldats ghanéens contre les gangs haïtiens

La Force de répression des gangs, soutenue par l'ONU, s'est implantée à Tabarre après plusieurs jours de combats dans la capitale haïtienne. Les agents ont installé des barbelés et se sont postés dans des tranchées de sacs de sable, patrouillant à pied le long du pont de Marassa qui relie Tabarre à Croix-des-Bouquets, lieu qui sert de base d'opérations principale au puissant groupe des "400 Mawozo" et où a eu lieu, le 18 octobre, l'attaque contre quatre techniciens de l'aéronautique salvadoriens.