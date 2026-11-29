Le Soudan du Sud se prépare à un rendez-vous politique historique. Pour la première fois depuis son indépendance en 2011, le pays doit organiser des élections générales, prévues le 11 février 2027 après plusieurs reports. Initialement attendu en décembre 2026, le scrutin doit permettre aux Sud-Soudanais de choisir leurs représentants.

Dans ce contexte, les autorités ont décidé de prolonger d'une semaine les inscriptions sur les listes électorales, qui devaient initialement prendre fin samedi. Une décision qui donne davantage de temps aux citoyens pour s'enregistrer avant le scrutin.

À Juba, la capitale, certains habitants accueillent favorablement la perspective de ces élections, qu'ils considèrent comme une étape importante dans l'histoire du jeune État.

"C'est un jour historique, et même une année historique, comme en 2011, lorsque nous avons voté lors du référendum. En tant que Sud-Soudanais, je pense qu'il est important de rester déterminés et de poursuivre nos efforts. Depuis 2011, nous avons construit un pays, le Soudan du Sud, et nous pouvons aujourd'hui être fiers du chemin parcouru", témoigne Kolyata Isaac Obede, habitant de Juba.

Un enthousiasme également exprimé par Matip Deng Bol, qui s'est rendu dans un centre d'inscription pour participer au processus électoral. Malgré la crise que traverse le pays, il espère que ces élections permettront l'arrivée d'un dirigeant capable d'améliorer la situation.

"Cette élection est une bonne chose. Oui. Ce pays est le meilleur d’Afrique. Nous traversons certes une crise en ce moment, mais ce n’est pas grave. Nous ferons de notre mieux jusqu’à ce que nous ayons un bon dirigeant. C’est pourquoi je suis venu aujourd’hui m’inscrire ici. Nous allons voter en février", confie-t-il.

Sur le plan politique et sécuritaire, les préparatifs se poursuivent également. L'état d'urgence a été levé dans quatre États du pays. Selon le président Salva Kiir, cette décision vise à rétablir une gouvernance normale, alors que le Soudan du Sud reste confronté à d'importants défis politiques et sécuritaires à l'approche du scrutin.