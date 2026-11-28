Un convoi de navires russes transportant des véhicules militaires à destination de la Libye a dû faire demi-tour en Méditerranée après l'attaque d'une corvette de la marine russe par des missiles ukrainiens, dans le port de Benghazi, le 22 novembre dernier.

L'information a été rapportée par l'agence Reuters, qui indique que le convoi a fait demi-tour près du détroit de Sicile le jour même de l'attaque revendiquée par l'Ukraine à Benghazi.

Les trois navires battant pavillon russe, ont signalé leur position pour la dernière fois dans le golfe de Gascogne, le 12 novembre, selon les données de suivi de la plateforme MarineTraffic, reprises par Reuters.

L'opération est restée discrète, les exploitants de ces navires étant tous visés par des sanctions de l'Union européenne et des États-Unis.

Parti de Kaliningrad le 5 novembre, le convoi a été suivi pour la dernière fois le 25 novembre au large de l'Algérie. Selon des sources citées par Reuters, il était probablement destiné à l'Afrique de l'Ouest, où les véhicules devaient être utilisés par l'Africa Corps. Certains d'entre eux auraient aussi pu être destinés à l'Armée nationale libyenne (ANL).

Une offensive ukrainienne au-delà des frontières du conflit

Dans la nuit du 22 novembre 2026, sept drones maritimes ukrainiens ont ciblé deux navires russes à proximité et à l'intérieur du port de Benghazi, en Libye. Une attaque qui marque une extension géographique du conflit russo-ukrainien, jusqu'alors principalement concentré sur les territoires ukrainien et russe.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a revendiqué l'opération dès le lundi 23 novembre. Selon le chef de la diplomatie ukrainienne, Andriï Sybiga, Kiev ne cherche pas à étendre la guerre à la Libye, mais affirme viser exclusivement des cibles militaires russes contribuant directement à l'effort de guerre contre l'Ukraine.

Le gouvernement de Tripoli a réclamé des explications à Kiev, tout en niant toute implication ou entente préalable. De son côté, l'exécutif rival, basé dans l'est de la Libye, a demandé l'ouverture d'une enquête internationale sur une éventuelle présence militaire ukrainienne dans le pays.

La Mission d'appui des Nations unies en Libye (MANUL) a dénoncé ces frappes et appelé au respect de la souveraineté libyenne.