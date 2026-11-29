À Johannesburg et au Cap, des centaines de petits hôtels en bois accueillent des abeilles solitaires. Installés dans les jardins de volontaires, ils permettent aux chercheurs d'étudier l'influence de l'urbanisation sur ces pollinisateurs, tout en sensibilisant les habitants à la biodiversité.

De minuscules logements pour de petites habitantes. En Afrique du Sud, des centaines d'hôtels à abeilles ont été installés dans les villes de Johannesburg et du Cap. Ces petites structures en bois, percées de trous pour accueillir les insectes, s'inscrivent dans le cadre du projet scientifique UrbanBEE.

L'objectif est d'étudier la diversité des abeilles solitaires et leurs interactions avec les environnements urbains. Contrairement aux abeilles domestiques, qui vivent en colonies organisées autour d'une reine, les abeilles solitaires construisent généralement leurs propres nids, notamment dans le sol, le bois ou les tiges creuses.

Des habitants mobilisés pour la recherche scientifique

Le dispositif repose sur la participation de citoyens volontaires. Au total, 510 hôtels à abeilles ont été distribués à Johannesburg et au Cap. Les participants surveillent régulièrement leurs installations et transmettent des photographies de leurs occupants aux chercheurs.

Ces observations permettent de recueillir des données sur les espèces présentes, leurs habitudes et leur répartition dans les villes. Une démarche de science participative qui associe directement les habitants aux travaux de recherche.

Pour Sage Naidoo, coordinateur de la campagne UrbanBEE en Afrique du Sud, le projet ne se limite pas à l'étude des insectes. Il vise également à rapprocher les citadins de la nature et à les sensibiliser à une biodiversité souvent méconnue.

Reconnecter les citadins à la nature

Au-delà de leur intérêt scientifique, ces installations contribuent à modifier le regard des participants sur leur environnement. Guinivere Pedro, qui possède l'un de ces hôtels, explique que cette expérience l'a amenée à prêter davantage attention à la nature qui l'entoure. Elle s'est notamment inscrite à des cours d'observation des oiseaux.

Certains participants ont également adapté leurs pratiques de jardinage, en plantant davantage de fleurs ou en préservant des espaces naturels dans leurs jardins pour favoriser la présence des pollinisateurs.

UrbanBEE dépasse les frontières sud-africaines. Le projet comprend également des études dans plusieurs villes européennes, notamment Budapest, Turin et Vienne.

La comparaison des observations recueillies sur les différents sites doit permettre de mieux comprendre comment le climat, la végétation, le développement urbain et les conditions socio-économiques influencent la diversité des abeilles.

À travers cette initiative, les chercheurs espèrent aussi développer une meilleure connaissance de la biodiversité urbaine et encourager les habitants à participer à sa préservation.