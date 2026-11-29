Malgré une baisse de 91 % de la mortalité liée à la rougeole depuis 2000, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) met en garde contre les lacunes persistantes de la vaccination. En 2025, près de 29 millions d'enfants n'étaient pas ou pas suffisamment vaccinés contre la maladie.

Les décès dus à la rougeole dans le monde ont atteint leur niveau le plus bas depuis 2000. Selon un rapport publié le 27 novembre 2026 par l'Organisation mondiale de la santé (OMS), environ 72 000 personnes sont mortes de cette maladie en 2025, soit une baisse de 91 % en 25 ans.

Ces progrès s'expliquent notamment par l'augmentation du nombre d'enfants vaccinés. Depuis 2000, la vaccination contre la rougeole aurait permis d'éviter plus de 60 millions de décès dans le monde, selon l'organisation.

Mais derrière ce bilan encourageant, les lacunes de la couverture vaccinale restent préoccupantes.

Près de 29 millions d'enfants insuffisamment protégés

En 2025, 84 % des enfants dans le monde avaient reçu une première dose de vaccin contre la rougeole, contre seulement 77 % pour la deuxième dose. Une couverture encore insuffisante pour empêcher la circulation du virus.

L'OMS estime ainsi que près de 29 millions d'enfants n'ont reçu aucune dose ou n'ont pas bénéficié du schéma vaccinal complet. Parmi les enfants non vaccinés, huit sur dix vivent dans les régions Afrique et Méditerranée orientale de l'OMS.

Les inégalités d'accès à la vaccination restent particulièrement marquées. Alors que la région africaine représente 16 % de la population mondiale, elle concentre près de 40 % des décès dus à la rougeole enregistrés en 2025.

Les enfants vivant dans des zones touchées par les conflits ou les crises humanitaires sont également particulièrement exposés, en raison des difficultés d'accès aux services de santé.

59 pays touchés par d'importantes flambées

La rougeole reste l'une des maladies les plus contagieuses au monde. En 2025, près de 10 millions de personnes auraient contracté le virus et 59 pays ont connu des flambées importantes ou perturbatrices, selon l'OMS.

L'organisation souligne également que plusieurs pays ayant précédemment éliminé la maladie ont perdu ce statut. Elle appelle les gouvernements à renforcer leurs programmes de vaccination, mais aussi la surveillance épidémiologique pour détecter rapidement les nouvelles flambées.

La vaccination demeure le principal moyen de prévention. Deux doses sont nécessaires pour assurer une protection optimale contre la maladie.

Malgré la baisse historique de la mortalité, l'OMS rappelle ainsi que les progrès réalisés restent fragiles. L'objectif est désormais de garantir l'accès à la vaccination à tous les enfants, sans distinction de région ou de situation sociale.