L'Arabie saoudite a annoncé samedi avoir intercepté un missile de croisière en direction de Riyad. Au Yémen, les médias houthis ont de leur côté fait état de frappes saoudiennes sur la capitale Sanaa.

Une coalition dirigée par Riyad, qui soutient le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale, mène régulièrement des frappes contre les zones contrôlées par les Houthis, un mouvement soutenu par l'Iran. Ces bombardements ont repris cet été, dans un contexte de recrudescence de la guerre civile au Yémen.

En représailles, les rebelles houthis multiplient les attaques contre le royaume saoudien. Leurs frappes visent notamment des infrastructures énergétiques, des aéroports ainsi que le quartier financier de Riyad.

Le porte-parole de la coalition saoudienne, Turki Al-Malki, a indiqué sur le réseau social X que les systèmes de défense aérienne avaient détruit un missile de croisière tiré par les Houthis en direction de la région de Riyad.

Cette annonce intervient après des informations diffusées par l'agence de presse houthie Saba, faisant état de frappes saoudiennes sur Sanaa, contrôlée par les rebelles.

Selon l'agence houthie Saba, huit habitations et trois commerces ont été endommagés dans le quartier résidentiel de Bir Abu Shamlah, situé dans le district d'Al-Tahrir. Un autre média houthi fait également état de 13 blessés.

Plus tard dans la journée de samedi, la coalition saoudienne a annoncé avoir intercepté un missile balistique tiré par les Houthis en direction du sud de l'Arabie saoudite.