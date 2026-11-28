À 67 ans, l'homme d'affaires a obtenu 63 % des suffrages exprimés au conseil municipal. Il retrouve ainsi une fonction qu'il a déjà occupée de 2016 à 2019.

Mais son élection a été précédée de plusieurs jours de négociations tendues sur le partage du pouvoir. Le dirigeant du parti de centre droit ActionSA a finalement été élu à la tête de cette ville d'environ 5 millions d'habitants.

La candidature d'Herman Mashaba a notamment été soutenue par l'ANC, ainsi que par deux formations issues de ses dissidences : les Combattants pour la liberté économique (EFF) et le parti MK de l'ancien président Jacob Zuma. Plusieurs petites formations politiques se sont également ralliées à sa candidature.

Cette désignation intervient à l'issue des élections municipales du 4 novembre, qui ont porté un coup sévère à l'ANC. Le plus ancien mouvement de libération d'Afrique a perdu du terrain dans plusieurs grandes villes, même s'il demeure la principale force politique du pays à l'échelle nationale. Les électeurs sanctionnent ainsi un parti fragilisé par de nombreux scandales de corruption.

L’ANC a perdu environ 14 points de pourcentage par rapport aux municipales de 2021 et n’a obtenu la majorité absolue dans aucune des grandes métropoles.