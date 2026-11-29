Dans un communiqué publié le 26 novembre, l'organisation de défense des droits humains les exhorte à protéger l'indépendance de la Cour et à résister aux pressions visant à affaiblir son mandat.

Cet appel intervient dans un contexte de tensions autour de la juridiction internationale. Quatre pays africains, le Niger, le Burkina Faso, le Mali et le Tchad, ont officiellement engagé leur retrait du Statut de Rome, le traité fondateur de la CPI. Les départs du Niger, du Burkina Faso et du Mali doivent prendre effet en juin 2027, tandis que celui du Tchad est prévu en juillet de la même année.

Washington accusé de faire pression sur les États membres

Human Rights Watch alerte également sur les pressions diplomatiques exercées par les États-Unis pour inciter certains pays à quitter la Cour. L'organisation dénonce notamment les sanctions américaines visant la CPI, ses juges, ses procureurs et les personnes qui coopèrent avec elle.

Selon HRW, ces mesures risquent de compromettre l'indépendance de l'institution et de limiter l'accès des victimes à la justice. L'organisation met en garde contre toute proposition qui conduirait à restreindre les compétences de la Cour ou à soustraire certaines personnalités à ses poursuites.

Au cours de l'année écoulée, sept pays ont annoncé leur retrait de la CPI : le Niger, le Burkina Faso, le Mali, le Tchad, le Venezuela, Nauru et le Tadjikistan. HRW souligne toutefois que ces décisions ne sont pas toutes liées aux pressions américaines.

La 25e Assemblée des États parties au Statut de Rome se tient à La Haye, aux Pays-Bas, du 30 novembre au 7 décembre 2026. Cette réunion annuelle doit notamment permettre l'élection de six des 18 juges de la Cour.

Les États membres doivent également avancer sur la procédure de désignation du prochain procureur, dont l'élection est attendue en décembre 2027.

Human Rights Watch appelle les pays ayant engagé leur retrait à revenir sur leur décision et invite les autres États membres à coordonner leurs efforts pour préserver l'unité de la Cour.