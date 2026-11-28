Plus de 24,2 millions d'Algériens sont appelés à voter ce samedi 28 novembre 2026 à l'occasion des élections locales. Le scrutin doit permettre de renouveler les Assemblées populaires communales (APC) et les Assemblées populaires de wilaya (APW).

Selon les données communiquées par l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE), le corps électoral compte précisément 24 236 959 électeurs inscrits à l'intérieur du pays.

Au total, 6 052 listes sont en lice pour ces élections, dont 428 pour les Assemblées populaires de wilaya et 5 624 pour les Assemblées populaires communales.

La majorité des listes sont présentées par des partis politiques. L'ANIE recense ainsi 5 765 listes partisanes, auxquelles s'ajoutent 24 listes de coalitions de partis et 263 listes indépendantes.

Plus de la moitié des candidats ont moins de 40 ans

La participation des jeunes constitue l'un des principaux enjeux de ce scrutin. Selon les données de l'ANIE, 87 995 candidats sont âgés de moins de 40 ans, soit 54,02 % de l'ensemble des candidats.

Les femmes représentent, quant à elles, 11,86 % des candidatures, avec 19 327 candidates engagées dans la course électorale.

Le niveau de formation des candidats figure également parmi les données communiquées par l'autorité électorale. Au total, 78 959 candidats sont titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur, soit 48,48 % des candidats.

Ces élections locales doivent permettre de désigner les futurs représentants des collectivités territoriales, chargés notamment de la gestion des affaires communales et de wilaya, ainsi que de la mise en œuvre des politiques de développement local.