Arrêt sur images du 25 novembre 2026 : la mission Shenzhou 24 en orbite
La Chine a lancé mercredi le vaisseau spatial Shenzhou 24 avec à son bord trois astronautes — deux Chinois et un Pakistanais —, envoyant ainsi le premier membre d'équipage étranger dans sa station spatiale.
L'astronaute pakistanais Muhammad Zeeshan Ali, âgé de 40 ans, a volé aux côtés des astronautes chinois Tang Hongbo, 51 ans, et Wu Yi, 39 ans, après le décollage du vaisseau depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, mercredi matin.
Arrêt sur images du 25 novembre 2026 : la mission Shenzhou 24 en orbite
La Chine a lancé mercredi le vaisseau spatial Shenzhou 24 avec à son bord trois astronautes — deux Chinois et un Pakistanais —, envoyant ainsi le premier membre d'équipage étranger dans sa station spatiale. L'astronaute pakistanais Muhammad Zeeshan Ali, âgé de 40 ans, a volé aux côtés des astronautes chinois Tang Hongbo, 51 ans, et Wu Yi, 39 ans, après le décollage du vaisseau depuis le centre de lancement de satellites de Jiuquan, dans le nord-ouest de la Chine, mercredi matin.
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