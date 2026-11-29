Le Premier ministre israélien sortant, Benyamin Netanyahu, et le chef du parti Yashar, Gadi Eisenkot, ont entamé dimanche des discussions en vue de former un gouvernement d'union nationale. La veille, Netanyahu s'était dit prêt à laisser son rival exercer en premier les fonctions de Premier ministre, dans le cadre d'un accord de rotation du pouvoir.

Une concession politique majeure pour le chef du Likoud. Dans une déclaration publiée samedi, Benyamin Netanyahu a annoncé qu'il acceptait de mettre de côté le principe selon lequel le parti arrivé en tête des élections devait diriger le gouvernement en premier. Il propose ainsi que Gadi Eisenkot prenne initialement la tête de l'exécutif, tandis qu'il occuperait le poste de Premier ministre suppléant.

Le Premier ministre sortant justifie cette décision par la nécessité de faire face aux menaces pesant sur la sécurité d'Israël. Il appelle les deux formations à engager rapidement des négociations et à faire preuve de compromis.

Gadi Eisenkot a répondu favorablement à cette ouverture en invitant Netanyahu à des discussions. Le chef de Yashar affirme toutefois avoir transmis, une semaine auparavant, une proposition détaillée sur les orientations politiques du futur gouvernement, restée jusqu'ici sans réponse.

Les deux responsables se sont finalement rencontrés dimanche au quartier général militaire de la Kirya, à Tel-Aviv. L'entretien a duré environ deux heures, tandis que leurs équipes respectives poursuivaient les discussions en parallèle.

Des négociations sous pression

Cette initiative intervient dans un contexte politique incertain. À l'issue des élections législatives du 27 octobre, aucun camp n'a obtenu de majorité claire. Gadi Eisenkot, auquel le président Isaac Herzog a confié la mission de former le prochain gouvernement le 8 novembre, a jusqu'au 6 décembre pour y parvenir. Il peut bénéficier d'une prolongation de 14 jours supplémentaires.

Le chef de Yashar a déjà conclu des accords avec les partis Yisrael Beiteinu et Les Démocrates. Mais leurs dirigeants se sont opposés à la perspective de rejoindre un gouvernement dirigé ou partagé avec Netanyahu.