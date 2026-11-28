En Ouganda, un essai clinique sur un vaccin expérimental contre Ebola a été lancé vendredi 27 novembre. Développé par le laboratoire américain Moderna, ce vaccin utilise la technologie de l'ARN messager (ARNm), déjà employée pendant la pandémie de Covid-19.

L'essai portera sur 224 volontaires en bonne santé, âgés de 1 à 65 ans. Il doit permettre d'évaluer la sécurité du vaccin et sa capacité à déclencher une réponse immunitaire, notamment chez les enfants.

Ce vaccin repose sur la technologie de l'ARN messager, popularisée lors de la pandémie de Covid-19. Contrairement aux vaccins classiques, cette technologie ARNm consiste à transmettre aux cellules des instructions génétiques pour leur permettre de fabriquer une protéine du virus. Le système immunitaire apprend alors à reconnaître cette protéine et à se défendre en cas d'exposition au virus.

L'Institut ougandais de recherche sur les virus le présente comme "le premier essai clinique de phase I sur un vaccin à ARNm en Afrique", mené en collaboration avec Moderna.

Ces recherches interviennent dans un contexte épidémique particulièrement préoccupant pour la région. La République démocratique du Congo est confrontée depuis mai à une importante flambée de la souche Bundibugyo. Selon les derniers chiffres communiqués, plus de 11 000 cas ont été recensés, dont près de 5 700 décès.

L'Ouganda voisin a également aussi été touché. Deux personnes contaminées sont mortes et 20 cas ont été confirmés. L'épidémie a finalement pris fin dans le pays le 27 août, après 42 jours sans nouveau cas.

En parallèle, deux autres vaccins expérimentaux doivent faire l'objet d'essais à partir de lundi dans l'est de la RDC, épicentre de l'épidémie. Selon l'OMS, ils cibleront notamment les personnes ayant été en contact avec des cas confirmés ainsi que celles présentant un risque élevé d'infection.

La course aux vaccins s'accélère donc pour tenter d'endiguer cette épidémie et mieux protéger les populations contre une souche d'Ebola pour laquelle aucun vaccin spécifique n'est encore autorisé.