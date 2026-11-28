La Coupe du monde U-17 de la FIFA, organisée au Qatar, entre dans sa phase à élimination directe. Huit sélections africaines ont décroché leur qualification pour les 32es de finale, tandis que la Tanzanie et le Cameroun, surnommé les "Lions indomptables", quittent la compétition.

Au total, 16 rencontres sont au programme de cette nouvelle étape du tournoi. Parmi les affiches impliquant des équipes africaines, la Côte d'Ivoire sera opposée à la République d'Irlande, tandis que le Maroc affrontera le Chili.

Mardi, le Mali croisera le fer avec la République dominicaine et le Sénégal défiera l'Australie. L'Ouganda sera, de son côté, confronté à la France, tandis que l'Algérie affrontera le Venezuela pour clôturer cette journée.

Pour les huit représentants africains encore en lice, l'objectif est désormais de franchir ce premier tour à élimination directe et de décrocher une place en 16es de finale.

Créée en 1985, la Coupe du monde U-17 de la FIFA dispute en 2026 sa 21e édition. Organisée au Qatar du 19 novembre au 13 décembre, la compétition réunit 48 sélections, réparties en 12 groupes de quatre équipes.

Le Portugal est le tenant du titre après sa victoire face à l'Autriche (1-0) lors de la finale de l'édition 2025. Avec cinq sacres, le Nigeria reste la nation la plus titrée de l'histoire de la compétition, devant le Brésil, qui compte quatre trophées.